Je zou het misschien niet zeggen, maar dit apparaatje is echt een technologisch hoogstandje. Het vrouwelijke voortplantingsstelsel werd met menselijk weefsel nagebouwd door wetenschappers uit Chicago. Gerda Bosman vertelde er over bij Nieuws en Co (Radio1).

Vagina, eierstokken, eileiders, de baarmoeder en de baarmoederhals, ja zelfs de lever. De zogenaamde EVATAR mag dan in je hand passen, er is geen enkel belangrijk vrouwelijk voortplantingsorgaan dat niet in het apparaat gemodelleerd werd. De weefsels die er voor nodig waren kwamen uit vrouwen die eerder geopereerd werden aan hun voortplantingsorganen.

En wat meer is: deze modelorganen staan allemaal in verbinding met elkaar. Niet alleen door de speciale pomp die met kunstmatige vloeistoffen de bloedcirculatie simuleert, maar ook door de mogelijkheid om verschillende lichaamsstoffen (zoals hormonen) in het apparaat te kunnen afscheiden.

Zo kan het toestel gebruikt worden om de invloed van ziektes, medicijnen of en andere invloeden uit de omgeving op de vrouwelijke ‘huishouding’ te controleren.