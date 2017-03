“Publiek debat over EU kan eerlijker”

In de discussies over de Europese Unie worden veel argumenten gebruikt die niet kloppen of maar ten dele waar zijn. Juristen van de Universiteit van Amsterdam willen hier verandering in brengen. Met hun website EUexplainer.nl proberen ze het publieke debat en de berichtgeving over de Europese Unie met feiten te voeden.

“Ken je bijvoorbeeld die nieuwsberichten waarbij de Europese Commissie met nieuw beleid voor de dag komt?” zegt De Boer. “Vaak geven media en politici daarbij de indruk dat de Europese Commissie deze dingen zo maar kan doorvoeren en dat Nederland en andere EU-lidstaten er niets over te zeggen hebben. Maar heel vaak is dat juist niet het geval. De EU-landen en - in de meeste gevallen - het Europees Parlement moeten die wetgeving eerst nog goedkeuren. Anders lukt het niet. En zo hebben Nederlandse politici, via de Raad van de EU-lidstaten en het EU-parlement, wel degelijk wat te zeggen over nieuw Europees beleid. De EU is dus niet iets dat buiten Nederland valt. We maken er juist deel van uit.”

Onderzoeker Europees recht Nik De Boer (Universiteit van Amsterdam) is er van overtuigd dat het grote publiek momenteel een aantal grote nuances mist wanneer de EU in debatten ter sprake komt.

Maar de website is voor alle duidelijkheid niet opgezet om journalisten terecht te wijzen. Integendeel, volgens De Boer kwam de site er juist ook omdat juristen in het verleden te weinig naar het publiek communiceerden over de EU. “Ten tijde van het Brexit-referendum zagen we dat een aantal hoogleraren in het Verenigd Koninkrijk het publiek nog snel van correcte informatie probeerden te voorzien,” vertelt De Boer. “Een goed initiatief, maar het kwam rijkelijk te laat. Bij velen heerst nu het gevoel dat de vele incoherente en valse beloftes de overhand kregen op die correcte info.”

Op de UvA stond De Boer niet alleen in zijn mening. Daarom besloten hij en andere UvA-collega’s, op initiatief van emeritus hoogleraar Pieter Jan Kuijper, om de website EU-explainer op te starten. Volgens De Boer is de website geschikt voor iedereen die interesse heeft in de EU. Maar hij hoopt vooral dat de website de kennis van journalisten kan bijschaven. Zo zouden deze sommige uitspraken van politici kritischer aan de kaak kunnen stellen en ook hun eigen berichtgeving kunnen verbeteren.

Input publiek erg welkom

Wat er bij een euro-exit gebeurt of de invloed van de EU op de Nederlandse pensioenen staat al uitvoerig op de website vermeld. Ook een aantal partijstandpunten (zowel van linkse als rechtse partijen) over de EU werden kritisch tegen het licht gehouden. Verder is De Boer van plan om onder andere nog artikelen te laten verschijnen over de transparantie van de EU, en hoe de invoering van de euro door het Nederlandse parlement werd goedgekeurd. Elke Nederlandse jurist, ook wanneer hij of zij niet aan de UvA verbonden is, is welkom om een bijdrage te leveren.

“Ook hebben we graag dat het publiek met nieuwe vragen of voorstellen komt,” zegt De Boer. “Daarvoor kunnen ze via facebook of twitter met ons contact opnemen of een e-mail sturen naar een van onze auteurs.”