Puzzelen met genitaliën: Amerikaanse onderzoekster ontleedt dolfijnenseks

Dara Orbach heeft een dealtje met de Amerikaanse marine mammal stranding teams, een soort zeezoogdierenambulances. Als er een dode dolfijn aanspoelt op één van de kusten van de VS, worden de genitaliën van het dier losgesneden, ingevroren en naar haar opgestuurd. En niet alleen van dolfijnen, maar ook van andere walvisachtigen. Ze heeft er inmiddels meer dan honderd.

Honderd genitaliën. In de vriezer. Het is allemaal voor de wetenschap. Orbach doet onderzoek naar de evolutie van de voortplantingsorganen van zeezoogdieren. Ze schuwt daarbij het experiment niet: voor haar nieuwste onderzoek bracht ze een aantal van die losse dolfijnenpenissen in dito dolfijnenvagina’s in, om te zien hoe ze in elkaar passen. De resultaten presenteerde ze zondagmiddag op een bijeenkomst voor experimenteel biologen in Chicago.

Waarom zou iemand dat doen? Orbach wil meer te weten komen over seksuele selectie. Het voortplantingssucces van een mannetjesdier hangt af van het vrouwtje (wil ze hem wel?) en van zijn vermogen zijn rivalen af te troeven. Als het lukt om te paren, is dat nog geen garantie voor nageslacht. Als het vrouwtje met meerdere mannetjes paart, wordt de strijd voortgezet binnenin haar voortplantingsorganen. Denk aan de race om de eicel. Daarop kan het vrouwtje – of eigenlijk haar geslachtsorganen – ook invloed hebben. Dat is nauwelijks 'live' te observeren. Biologen als Orbach proberen dus het één en ander af te leiden uit de vorm van de voortplantingsorganen. Die vorm zou namelijk verraden hoe die interne strijd gevoerd wordt. Zo denken biologen dat de menselijke penis zo geëvolueerd is – relatief groot voor een primaat - dat die tijdens de daad eventueel zaad van andere mannen uit de vagina verwijdert.

En waarom dolfijnen? Dolfijnen paren zwemmend, waarbij vrouwtjes vaak door meerdere mannetjes belaagd worden.

Paringsgedrag van dolfijnen

Ze hebben, net als andere walvisachtigen, ongewoon gevormde genitaliën: de vagina heeft bijvoorbeeld vreemde huidplooien, waarvan de functie onbekend is. Om een beter beeld van de binnenkant te krijgen vulde Orbach de vagina's met siliconen. Die bleken wonderlijk kronkelig en spiraalvormig. En ze mat ze ook minutieus op. Vorige maand publiceerde ze de resultaten van dat onderzoek in het tijdschrift PLOS. In dat artikel besprak ze verschillende mogelijke verklaringen voor de vreemde vormen. Het zou kunnen dat die huidplooien dienen om zeewater tijdens de paring buiten te houden - zeewater is zaaddodend, ook bij zeezoogdieren. “Maar”, zegt Orbach, “niet alle zeezoogdieren die onder water paren, hebben zulke vaginale plooien. Dat is een aanwijzing dat ze een andere functie hebben.” Misschien vormen ze een soort hindernisbaan voor het zaad, waardoor alleen het beste sperma de baarmoeder bereikt.