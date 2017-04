Radicale ideeën leiden zelden tot radicale acties

Terrorisme is zelden het resultaat van extreme opvattingen. Wraak, eenzaamheid, liefde of status drijven mensen vaker tot gruweldaden. Amerikaanse psychologen pleiten voor een nieuw idee over radicalisering en komen in vakblad American Psychologist met een twee piramidenmodel.

Wat drijft terroristen? Het is een vraag waar velen het hoofd over breken. Want als je weet wat terroristen bezielt, kun je misschien ook voorkomen dat ze tot extreme daden overgaan. Een gangbare gedachte is dat terroristische aanslagen ideologisch gemotiveerd zijn. Dat is ook het uitgangspunt van de US Department of Homeland Security. Dit Amerikaanse ministerie hanteert de definitie van gewelddadige extremisten als ‘individuals who support or commit ideologically-motivated violence to further political ends’.

In een artikel dat deze maand in vakblad American Psychologist verschijnt, maken de Amerikaanse psychologen Clark McCauley en Sophia Moskalenko gehakt van deze interpretatie. Radicalisering als oorzaak van terrorisme is in de afgelopen jaren steeds minder bruikbaar gebleken. Radicaal gedachtegoed leidt namelijk zelden tot extreme daden en extreme daden kunnen ook heel andere motieven hebben, laten de auteurs in een literatuurstudie zien. Dus, zo stellen ze voor, moeten we radicalisering van gedachtegoed loskoppelen van radicalisering van daden. Vervolgens komen ze met een twee piramidenmodel: een opiniepiramide en een actiepiramide.