Rijden auto's straks op mierenzuur?

Koolstofdioxide, ook wel CO2, is een stof die voor velen bijna synoniem is met luchtvervuiling. Maar er zitten ook mogelijkheden aan: we kunnen het opvangen en omzetten in de handige stof mierenzuur.

Iedereen weet dat we als we de opwarming van de aarde willen tegengaan, met z’n allen minder CO2 moeten gaan uitstoten. Dat kan natuurlijk door duurzame energiebronnen te gebruiken, of door de CO2 op te vangen en diep onder de grond te stoppen.

CO2 als grondstof Maar naast in de lucht pompen en verstoppen kunnen we ook een andere kant op met CO2: we kunnen het gebruiken als grondstof voor de productie van brandstoffen en chemicaliën. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het kan. In het Shared Innovation Program VoltaChem werken wetenschappers aan het op grote schaal omzetten van CO2 in mierenzuur, een soort vloeibare variant op waterstof.

Toepassingen van mierenzuur Wat moeten we met dit “mierenzuur”? Het klinkt als een soort goedje dat uit kleine, kruiperige beestjes komt. Dat is het ook: mierenzuur dankt zijn naam aan het feit dat sommige insecten, zoals bijen, hommels, wespen en natuurlijk mieren zich ermee verdedigen. Zelfs sommige planten, bijvoorbeeld brandnetels, weren hun vijanden met deze stof. Maar wij mensen kunnen mierenzuur ook voor van alles gebruiken: als brandstof, als conserveermiddel in dierenvoeding en als chemische bouwsteen.

Het proces Stel, een staalfabriek heeft wolken en wolken CO2 uitgestoten. Dit hebben we weten op te vangen. Hoe maken we er dan mierenzuur van? Tot nu toe is het vooral zo gegaan: water wordt omgezet naar waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. Vervolgens wordt de waterstof gebruikt om de CO2 om te zetten in mierenzuur. De wetenschappers van VoltaChem willen dat op een duurzame manier gaan doen: tegen het eind van dit jaar moet de eerste reactor klaarstaan die op kleine schaal mierenzuur kan produceren met behulp van schone energie uit zonnepanelen of windmolens. Om precies te laten zien hoe dit in elkaar steekt, hebben de onderzoekers een behulpzaam filmpje gemaakt.

Van CO2 naar mierenzuur

Auto's op CO2 In het filmpje wordt al een ideaal getoond: de auto stoot CO2 uit, en kan daar vervolgens weer op rijden, met behulp van schone energie uit de windmolens. Het is een perfecte cirkel. Op de TU Eindhoven zien ze een grote toekomst in mierenzuur als brandstof voor auto’s. Ze ontwierpen een mierenzuur-wagentje gemaakt van planten, en stelden het tentoon op de Hannover Messe.

Een wagentje dat op mierenzuur rijdt