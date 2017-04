Rijstvogels versieren elkaar met dans

Er wordt vaak aangenomen dat zangvogels voornamelijk hun liederen gebruiken om te communiceren voor het paren. Nu blijkt dat voor de rijstvogel dans belangrijker is dan zang. Het mannetje zingt een lied, maar dat is minder essentieel voor de paring dan dans, waarvan de rol tot nu toe onbekend was.

Matchmaking

Ook opvallend is dat het niet alleen de mannetjes zijn die achter de vrouwtjes aangaan. Beide kunnen de paringsdans inzetten. Het dansje lijkt een soort “matchmaking” te zijn, aangezien de vogels hem uitvoeren bij hun eerste ontmoeting. Een soort kijken-hoe-het-gesprek-loopt-op-de-eerste-date dus. Als het mannetje of vrouwtje begint met dansen maar er wordt niet terug gedanst, betekent dit niet veel goeds voor de paringskans.

