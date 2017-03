Robotische muggenval waarschuwt tegen oprukkend Zika-virus

Microsoft-onderzoeker Ethan Jackson brengt een trillende elektrische tandenborstel dichtbij een deurtje van zijn robotische muggenval. Dicht genoeg om de val te doen dichtklappen. Niet door het geluid van de tandenborstel, maar door het specifieke visuele patroon van de trillende haartjes. Wanneer een mug van de juiste soort erin was gevlogen, had de slimme val het patroon van de trillende vleugeltjes herkend en was de mug gevangen geweest. Klaar om genetisch ontleed te worden op de aanwezigheid van een virus.

Jackson demonstreert de robotische muggenval tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Advancement of Science (AAAS), half februari gehouden in Boston (VS). Samen met enkele grote Amerikaanse universiteiten ontwikkelt Microsoft deze muggenval in de strijd tegen de verspreiding van virussen die door muggen op mensen worden overgedragen, zoals het Zika-virus, het dengue-virus en het West-Nijlvirus.

Tijdens een test in de zomer van 2016 in de buurt van Houston (Texas, VS) ving de slimme muggenval voor negentig procent alleen de muggensoorten die hij beoogde te vangen: in totaal 22.000 muggen verdeeld over negen soorten die Zika, Dengue, West-Nijl en malaria kunnen overbrengen. Daarnaast verzamelde de val twintig gigabyte aan data over het gedrag van de muggen: op welk tijdstap worden ze gevangen? wat is de temperatuur? welke wind waait er? hoe vochtig is het? Veel van deze data kunnen door een klassieke muggenval nooit verzameld worden.

Wat voorlopig nog wel handmatig gebeurt, is het ophalen van de muggenvallen. Na het ophalen worden de gevangen muggen in een laboratorium genetisch geanalyseerd op de aanwezigheid van virussen.

Waarschuwingssysteem Zika-virus

Microsoft heeft het onderzoek Project Premonition genoemd, wat zoiets betekent als Project Waarschuwing. Want het uiteindelijke doel is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat de verspreiding van met het Zika-virus (of een ander virus) besmette muggen in real-time kan volgen. Wanneer de muggen in de buurt van de bewoonde wereld dreigen te komen, kan de bevolking tijdig worden gewaarschuwd en tijdig maatregelen nemen. Momenteel gaat er pas een virusalarm rinkelen wanneer voldoende zieke mensen zich bij de dokter hebben gemeld. Vaak is dat pas twee weken nadat de eerste virusinfectie heeft plaatsgevonden.

Project Premonition combineert robotica met grootschalige data-analyse in de Cloud, met moleculaire biologie (de genetische analyse van het besmette bloed dat de muggen opzuigen) en met infectiebestrijding op populatieniveau. Het project begon in 2015 en loopt in ieder geval nog tot 2020 door.