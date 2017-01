Robotjasje mogelijke oplossing bij ernstig hartfalen

Amerikaanse onderzoekers hebben een robotische ondersteuning ontwikkeld die een mogelijke oplossing biedt voor ernstig hartfalen. Het gaat om een soort zacht robotjasje: een netje dat om het hart heen wordt geplaatst en in hetzelfde ritme als het echte hart pompbewegingen maakt. De Amerikanen publiceerden hun vinding deze week in het tijdschrift Science Translational Medicine.

Behandelingen zijn beperkt

Bij hartfalen pompt het hart het bloed minder goed rond. Dat leidt tot klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid en het vasthouden van vocht. Bij de ernstigste vorm heeft iemand zelfs in rust deze klachten. In Nederland lijden volgens de Hartstichting 142.000 mensen aan hartfalen en overlijden er zeven duizend per jaar.

Voor lichtere varianten zijn onder andere medicijnen beschikbaar. Maar de behandelingen voor de ernstigste variant van hartfalen zijn beperkt. Harttransplantatie is een optie, maar de beschikbaarheid van donorharten is beperkt. Een steunhart is een andere optie. Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van de hartkamers ondersteunt of overneemt. Het eigen hart blijft zoveel mogelijk zelf werken. Het nadeel van een steunhart is dat het in direct contact staat met het bloed, wat het risico op infecties en bloedstolsels vergroot.