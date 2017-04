Roofmieren redden gewonde collega’s

Verloren poten en antennes

Biologen van de universiteit van Würzburg, Duitsland, onderzochten het bijzondere gedrag van de mierensoort. In het Camoé Nationaal Park in Ivoorkust telden ze van 53 rooftochten hoeveel mieren stierven of naar het nest gedragen werden. Tijdens deze rooftochten sneuvelden slechts zes mieren tijdens de aanval op de termieten, 157 raakten gewond en werden naar huis gedragen. Deze gedragen mieren verdeelden de onderzoekers in drie groepen: mieren waar nog termieten aan vast zaten, mieren die een of meerdere poten of antennes misten en mieren zonder zichtbare verwonding. Vooral de mieren van de eerste categorie worden gedragen, zo bleek.

In een experiment lieten de onderzoekers twintig mieren van iedere categorie alleen naar huis lopen. Negentien van de zestig stierven onderweg. Van twintig gezonde controlemieren kwamen er achttien aan bij het nest. De mieren die het niet haalden, vielen ten prooi aan spinnen en andere mieren of stierven aan uitputting. Ook niet zo verwonderlijk, want lopen met termieten aan het lijf en zojuist afgebeten ledematen gaat de mieren niet makkelijk af.