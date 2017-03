Bij het kweken van organen is het vaak lastig om goed functionerende bloedvaten te laten groeien. Daarom hebben onderzoeker gekeken of het mogelijk is de nerven en aders van een spinazieblad te gebruiken. Een groot deel van de orgaancellen sterft nu nog af vanwege voedingstekort, daarom is het belangrijk om een goede manier te vinden om voedingsstoffen door gekweekte organen te leiden.

De eerste uitdaging voor het onderzoeksteam van het Worcester Polytechnic Institute was het verwijderen van de cellen in het spinazieblaadje. Dit is nodig omdat de stamcellen van het kweekorgaan het bladmateriaal niet mogen afstoten (biocompatibiliteit). Om de cellen te verwijderen werd een techniek gebruikt die eerder gebruikt werd voor het verwijderen van cellen uit een hart. Bij dat experiment werd een vloeistof door bloedvaten gespoten die de cellen oploste. Dit bracht de onderzoekers op het idee om dit ook bij het spinazieblaadje te proberen. Na de succesvolle behandeling bleef er een kleurloze, bijna transparante structuur over van cellulose. De vorm van het blad bleef intact, inclusief de aders en nerven. Van cellulose is bekend dat het een biocompatibel materiaal is. Tekst loopt verder onder video.

Spinazie(bl)aderen in kweekorganen

Geschikte aders Vervolgens keken de onderzoekers of de vaten bloedtransport mogelijk maken. Bloedcellen hebben een bepaalde dikte en als de aders en nerven te nauw zijn is goede doorstroming niet mogelijk. Om dit te testen werd gebruik gemaakt van minuscule bolletjes van verschillende groottes (microspheres). Deze werden door de nerven gestuurd. De microspheres ter grootte van menselijke bloedcellen hadden geen probleem om door de nerven heen te stromen tot ze het einde van het vat bereikten.