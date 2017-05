Spongebob kan het aantal verdovingen bij kinderen verminderen

Kinderen kunnen vaak helemaal geïntrigeerd naar een film kijken. De hele wereld daaromheen lijkt niet te bestaan. Dit gebruikten onderzoekers als een relatief simpele en goedkope oplossing voor peuters en kleuters die lang stil moeten liggen. Zet een leuke film aan in de scanner, en kinderen hebben veel minder versuffende medicatie nodig.

Jonge kankerpatiëntjes moeten soms worden bestraald. Dit is geen prettige behandeling. De patiëntjes moeten gedurende de hele behandeling, die wel een uur kan duren, muisstil in de scanner blijven liggen. Dat is vooral voor hele jonge kinderen, onder de zes jaar, wel heel veel gevraagd.

Versuffen Kinderen worden ook angstig. Het apparaat waar ze in gaan is heel smal, maakt gekke geluiden en ze zijn helemaal alleen in de kamer. Hoewel de behandeling in principe geen fysieke pijn doet, worden de kinderen toch versuft met verdovende medicijnen om hen te rustig te houden. Nadelen hiervan is tegelijkertijd ook dat ze lang duf zijn en een lege maag moeten hebben. Toch is dit noodzakelijk voor een efficiënte behandeling.

Afleiding Nu blijkt dat kijken van een film de kinderen geruststelt, waardoor er vaak geen verdoving meer nodig is. Onderzoekers van Cliniques Universitaires Saint Luc in Brussel presenteerden het onderzoek begin mei op een congres voor radiologen en oncologen. Zij onderzochten in totaal twaalf kinderen. Tijdens de behandeling van de eerste groep was er nog geen projector geïnstalleerd. Vijf van de zes kinderen had verdoving nodig. Bij de tweede groep lieten de onderzoekers een film zien. Nu was er nog maar voor een derde van de kinderen anesthesie nodig. De kleine patiëntjes (tussen de ander half en zes jaar oud) mochten zelf een film kiezen om tijdens de behandeling te zien. “Spongebob, Barbie en Cars waren erg populair”, aldus onderzoeker Catia Aguas op de conferentie. Tijdens de bestraling werd de film geprojecteerd in de scanner. Hierdoor waren kinderen afgeleid van de vervelende situatie en bleven ze veel stiller liggen.

Kortere behandeling De onderzochte groep is nog erg klein. Op het congres werden slechts voorlopige resultaten gepresenteerd. Om meer te kunnen zeggen over de effectiviteit is verder onderzoek nodig. De onderzoekers zijn in elk geval erg blij met het veelbelovende effect van een relatief simpele oplossing. De behandeling in het ziekenhuis duurde nu nog maar vijftien tot twintig minuten in plaats van ruim een uur. Dat scheelt veel, als je een maand lang bijna elke dag naar het ziekenhuis moet.