Steriliseren zonder zaadleiders door te snijden

Sterilisatie van de man heeft niet veel omhanden en is bijzonder effectief en duurzaam. Toch kan het gebeuren dat een man de ingreep ongedaan wil maken. Dat vereist een ingewikkelde hersteloperatie die niet altijd slaagt. Daarmee is het middel Vasalgel een welkom alternatief. De gel wordt in de zaadleiders geïnjecteerd en blokkeert de doorgang. Die blokkade blijft in stand tot de gel met een volgende injectie wordt weggespoeld. Dit moet deze tijdelijke sterilisatie van de man zelfs mogelijk maken voor mannen die de frequentie waarmee ze nageslacht produceren onder controle willen houden, maar geen zin hebben in gehannes met condooms.

Minder last van bijwerkingen

Het kan nog wel even duren voordat Vasalgel beschikbaar komt voor mensen. Een studie die vandaag verschijnt in vakblad Basic and Clinical Andrology laat zien dat het bij resusapen werkt. Nadat een eerdere studie konijnen uitwees dat het middel bij deze fanatieke voortplanters werkte, kregen 16 resusapen het toegediend. Ook bij de apen leidde de injectie van het middel tot onvruchtbaarheid. Ze werden in sociale groepen geplaatst. Na zes maanden was geen enkel vrouwtje in deze groepen zwanger. Normaal gesproken zou 80 procent van hen dat zijn geweest.

De gel lijkt dus ook perfect te werken bij resusapen. Niet geheel onbelangrijk: de apen hadden veel minder last van bijwerkingen dan mannetjesapen die via de klassieke manier worden gesteriliseerd. Een volgende stap in het onderzoek is het aantonen van de omkeerbaarheid. Bij konijnen is dit al gelukt.

