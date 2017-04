Suïcidale jongeren sneller herkennen dankzij online cursus

Jongeren met zelfmoordgedachten eerder herkennen én voorkomen dat ze hun gedachten daadwerkelijk uitvoeren, dat is het doel van een educatieve training die werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam. En dat is hard nodig want veel innerlijk leed van jongeren is onvoldoende zichtbaar en wordt daardoor over het hoofd gezien. Met soms ernstige gevolgen.

Suïcidale jongeren herkennen door online training

Luister naar bovenstaande reportage van Nieuws en Co over suïcidepreventie bij jongeren. Jaarlijks worstelt ongeveer 11 procent van de Nederlandse jongeren tot 20 jaar met suïcidegedachten. Van die groep gaat ongeveer 7 procent daadwerkelijk over tot een suïcidepoging of opzettelijke zelfverwonding. Voor de mensen om deze jongeren heen is het lang niet altijd duidelijk dat zij zo lijden. VU-hoogleraar Hans Koot (ontwikkelingspsychologie) ontwikkelde samen met collega-onderzoekers een online training op basis van hun onderzoek naar deze groep. Om de kans op tijdige signalering te vergroten, hebben zij een gratis online training ontwikkeld voor professionals die met jongeren werken. Door het volgen van deze training krijgen medewerkers van scholen en ggz-instellingen meer kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren. De training Suïcidaliteit onder Jongeren wordt kosteloos aangeboden en kan online worden gevolgd op de website www.mentalhealthonline.nl.