Supergrote kosmische gasbollen maken onze melkweg onveilig

Volgens Van Hal kunnen er honderden van dat soort gasbollen uit een enkele ster ontstaan. Ze zouden daarnaast een snelheid van maar liefst 35 miljoen kilometer per uur kunnen halen. Vele ervan zouden bovendien proporties hebben die vergelijkbaar zijn met Jupiter en Saturnus, de twee grootste planeten uit ons zonnestelsel. En Jupiter heeft een volume dat 1300 keer groter is dan de aarde.

De vorming van de gasbollen is het gevolg van een of meerdere sterren die in de buurt van het zwarte gat komen en uit elkaar getrokken worden. Dat kan, omdat de aantrekkingskracht van een zwart gat al op een object begint te werken nog voordat het object uiteindelijk onherroepelijk in het zwarte gat zal belanden.

Uit het zwarte gat in het midden van ons eigen melkwegstelsel kan zoals gewoonlijk niets ontsnappen. Toch blijken er om de duizend jaar opeens supergrote gasbollen uit voort te komen. Hoe kan dit? Wetenschapsjournalist George van Hal vertelde er over bij De Ochtend .

Gaan we dit overleven?

Moeten we ons dan zorgen maken dat zo’n gasbel ooit onze richting uitkomt? ‘Daarop is de kans heel klein,’ zegt Van Hal. ‘De Melkweg is gigantisch en bestaat vooral uit lege ruimte. De kans dat ze precies in onze richting schieten is dus niet zo groot. De astronomen die deze ontdekking bekend maakten, berekenden ook dat de dichtstbijzijnde gasbol vermoedelijk op een paar honderd lichtjaar afstand van de aarde voorbij zou kunnen komen. Dat is erg ver weg.’

Maar indien er toch eens een keertje richting aarde zou vliegen is het ook goed om te weten dat ook dan de afstand zo groot is dat we nog honderd miljoen jaar met een gerust hart kunnen gaan slapen. Of er iets op proberen te verzinnen natuurlijk.

Klik hier om het gesprek van Van Hal bij De Ochtend terug te beluisteren.