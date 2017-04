Terminale ruimtesonde Saturnus schakelt over op stunt-modus

Na bijna dertien jaar dienst is de brandstofvoorraad van de Saturnus-ruimtesonde Cassini bijna op. Dat het een spectaculair afscheid zal zijn, staat buiten kijf. Botsingen met brokstukken kunnen Cassini uiteen rijten nu de ruimtesonde voor het eerst de ringen van Saturnus doorkruist. En mocht hij dit toch overleven, dan zal Cassini in de atmosfeer van Saturnus opbranden.

“Het grootste gevaar zal waarschijnlijk eerder komen van piepkleine brokstukjes die ook in de ringen rondzweven”, zegt Stam. “Met de hoge snelheden die Cassini en deze stukjes hebben, zijn de brokstukjes in staat om de instrumenten van Cassini uit te schakelen of andere schade te bezorgen. Om het risico voor de instrumenten zoveel mogelijk te verkleinen, is de grote schotelantenne van Cassini naar voren gedraaid. Die kan als een stofzuiger eventuele gevaarlijke deeltjes wegvangen.”

Omdat de ringen zo groot zijn, lijken ze van een afstand bekeken bijna één ondoordringbare schijf te vormen. Maar we weten sinds de zeventiende eeuw al dat er gebieden in de ringen zijn waar weinig grote blokken rondhangen. Toch is het volgens planeetonderzoeker Daphne Stam (TU Delft) niet helemaal zeker dat Cassini deze duikvluchten zal overleven.

Het was ook al bekend dat de ringen van Saturnus vooral uit ijs- en rotsblokken bestaan. Maar hoe dichterbij Cassini komt, hoe meer details er over grootte en de samenstelling aan het licht komen. Tegelijkertijd verwachten astronomen dat de duiken spectaculaire plaatjes zullen opleveren.

Cassini is op dit moment al begonnen aan de eerste van zijn 22 geplande duiken door de ringen van Saturnus. Het is de eerste keer ooit dat een door de mens gemaakt apparaat dit doet. En nooit eerder kwam een ruimtesonde zo dicht bij deze ringen.

Bekijk de zeer Hollywood-achtige NASA-presentatie over het einde van Cassini

Palmares Cassini erg indrukwekkend

De lancering van Cassini vond bijna twintig jaar geleden, in oktober 1997, plaats. In 2004 bereikte de ruimtesonde Saturnus voor het eerst. Sinds die tijd hebben we al bijzonder veel aan Cassini te danken.

Zo vervoerde hij de Huygens-lander. Dit toestel maakte in 2005 een geslaagde landing op Titan en bracht uitgebreid verslag uit over de omgeving en samenstelling van deze Saturnus-maan. Het is de verste landing die een ruimtesonde ooit gemaakt heeft. Cassini stuurde de gegevens door naar de aarde.

Ook merkte Cassini in 2006 dat er water uit de geisers van Saturnus’ kleine ijsmaan Enceladus spoot. Dit deed sommigen dromen over de mogelijke aanwezigheid van primitief leven op Enceladus. En natuurlijk maakte Cassini ons zo veel wijzer over Saturnus zelf. Zo bevestigde hij de vermoedens dat er onder de verhullende nevels van de gasreus net zulke grote stormen plaatsvinden als bij Jupiter.

Tegelijkertijd maakte Cassini talloze spectaculaire plaatjes. Hij fotografeerde voor de eerste keer de nachtzijde van Saturnus. Het bracht bizarre zeshoekige stormen aan de noordelijke pool beter in kaart. En het maakte verre foto’s van onze aarde door de ringen heen.

Morgenochtend om acht uur onze tijd kunnen we op z’n vroegst weer contact krijgen met Cassini. Als de ruimtesonde bekomen is van zijn eerste duikvlucht, zal het zijn ‘stofzuiger’-antenne naar de aarde richten en nieuwe foto’s en metingen doorsturen. Deze oude knar kan dan nog even verder stunten.