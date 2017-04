Terugkerende blaasontsteking? Een vaginale bacterie kan de oorzaak zijn

Als je een vrouw bent, is de kans groot dat je weleens de ongemakken van een blaasontsteking hebt meegemaakt. De pijn bij het plassen en vaak beetjes moeten urineren zijn geen pretje. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat bij een terugkomende infectie waarschijnlijk niet alleen de darmbacterie E. coli de boosdoener is, maar dat deze samenwerkt met een vaginale bacterie. Deze kruipt vaak de plasbuis in tijdens geslachtsgemeenschap.

Ongeveer de helft van de vrouwen krijgt wel een keer in haar leven een blaasontsteking. Bij een kwart is dit een terugkerend fenomeen. Met een beetje pech stijgt deze urineweginfectie ook nog eens op naar de nieren. Nierbekkenontsteking gaat gepaard met koorts en kan de nieren ernstig beschadigen. Bij jonge, seksueel actieve vrouwen veroorzaakt de darmbacterie Escherichia coli (E. coli) ruim tachtig procent van de blaasontstekingen. Er werd altijd gedacht dat deze bacterie bij elke infectie opnieuw de plasbuis inkruipt en dat dit door geslachtsgemeenschap sneller gebeurt. Dit verklaart echter bijvoorbeeld niet dat een blaasontsteking steeds vaker voorkomt naarmate je meer infecties hebt gehad.

Herinfectie door vaginale bacterie Wetenschappers van de Washington School of Medicine in St. Louis ontdekten dat een blaasinfectie door E. Coli terug kan komen door een vaginale bacterie: Gardnerella vaginalis (G. vaginalis). Deze speelt ook een rol bij bacteriële vaginose, een aandoening die vaak gepaard gaat met blaasontstekingen. Net als de E. coli kan door seks deze bacterie­­ de urineleider ingaan. De onderzoekers infecteerden de blazen van de muizen met E. coli. Een maand na deze infectie zat deze bacterie niet meer in de urine van de dieren. Vervolgens brachten de wetenschappers G. vaginalis, Lactobacillus crispatus, een normale plasbuisbacterie, of steriel zoutwater in de urineleider aan. Bij de helft van de muizen die waren blootgesteld aan G. vaginalis was de blaasontsteking terug, terwijl de dieren niet opnieuw E. coli kregen. De muizen die de Lactobacillus crispatus of zoutwater kregen toegediend, hadden vijf keer minder kans op een herinfectie. Tekst loopt door onder afbeelding.

© Matthew Joens, James Fitzpatrick en Nicole Gilbert

Een blaascel (blauw) die is blootgesteld aan G. vaginalis sterft en laat los van zijn buurcellen. Hierdoor worden onvolgroeide cellen blootgelegd (paars).

G. vaginalis infecteert zelf niet Volgens de wetenschappers veroorzaakt G. vaginalis zelf geen infectie, maar tast het de cellen van de blaaswand aan. Achter deze cellen verschuilen zich E. coli van eerdere blaasontstekingen. E. coli kan zo weer vrijkomen en vermenigvuldigen met alle gevolgen van dien. Daarbij kroop bij sommige muizen G. vaginalis omhoog naar de nieren. De onderzoekers zagen dat er alleen ernstige nierbeschadiging optrad bij dieren die blootgesteld waren aan G. vaginalis.