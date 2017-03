Toename van mazelen in Europa: Wereldgezondheidsorganisatie luidt de noodklok

In januari van dit jaar zijn er meer dan 500 gevallen van mazelen gemeld in Europa. Daarom luidt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de noodklok. De organisatie waarschuwt voor grote uitbraken in gebieden waar de vaccinatiegraad onder 95 procent is gedaald. Voor een goede bescherming tegen dit zeer besmettelijke virus is het belangrijk dat meer dan 95 procent van de bevolking gevaccineerd is tegen mazelen.

Er is recentelijk veel discussie geweest in Nederland over wel- of niet vaccineren. Lees het artikel: Veelgestelde vragen over vaccineren. “De afgelopen 2 jaar zagen we een gestage vooruitgang in de richting van eliminatie van het virus, daarom is het bijzonder zorgelijk dat de gevallen van mazelen nu weer toenemen in Europa,” zegt Zsuzsanna Jakab van WHO. “Door ons hedendaagse reisgedrag blijft geen enkel persoon of land buiten het bereik van het mazelenvirus. In Europa, net als elders ter wereld, blijven uitbraken een risico totdat elk land het niveau van immunisatie bereikt die nodig is om hun bevolking volledig te beschermen.”

Hoge vaccinatiegraad noodzakelijk Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het meest kenmerkende is de rode huiduitslag die het veroorzaakt. Dit virus is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jonge kinderen wereldwijd. Terwijl er wel een veilig en betaalbaar vaccin beschikbaar is. Hoewel het virus dankzij vaccineren grotendeels werd uitgebannen in Europa, steekt het dus toch de kop weer op. Van de in totaal 559 meldingen in Europa, zijn 474 gevallen in landen waar de vaccinatiegraad onder de 95 procent daalde. Namelijk in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Zwitserland en Oekraïne. De ziekte is daar endemisch, oftewel die blijft voorkomen in eigen land, de besmettingen komen dus niet van buitenaf. De grootste recente uitbraken waren in Italië en Roemenië. Meer dan 200 gevallen in Italië, alleen al in de eerste maand van dit jaar en in Roemenië meer 3.400 gevallen, waarvan de ziekte bij 17 mensen fataal was. De WHO roept de getroffen landen dringend op om maatregelen te nemen, om zo de verspreiding te stoppen binnen hun grenzen. Alle andere landen moeten op hun hoede blijven om de hoge vaccinatiegraad te behouden. “Samen moeten we ervoor zorgen dat de zuurverdiende vooruitgang op het gebied van regionale eliminatie niet verloren gaat “, aldus Zsuzsanna Jakab.