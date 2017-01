Trump voert een War on Facts. Wat betekent dat voor de wetenschap?

Kersverse president Donald Trump zit nog geen week in het Witte Huis, maar is nu al in oorlog. Ten eerste met de media , ten tweede met de feiten . Wetenschappers in de Verenigde Staten zijn bezorgd over wat de winst van Trump voor hun vak gaat betekenen en het lijkt erop dat ze gelijk krijgen. Hoe ziet de toekomst van de wetenschap eruit onder Trump?

Donald Trump heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de werkelijkheid graag naar zijn hand zet. Nog geen vierentwintig uur naar zijn beëdiging maakte hij zich al druk over de foto’s van zijn inauguratie. Die zouden, vergeleken met de inauguratie van Obama in 2008, bijzonder onflatteus afsteken. Trump wilde graag volhouden dat zijn inauguratie de best bezochte ooit was, maar het video- en fotobewijs vertelde iets anders. Het gevolg? Een boze Trump, een bizarre persconferentie en een telefoontje naar de National Park Service, die de gewraakte foto’s had getweet.

Spreekverbod voor federale organisaties

Dat is allemaal nog tot daaraan toe, maar er is meer. Trump is namelijk een overtuigd klimaatontkenner. Hij tweette ooit dat de opwarming van de aarde een ‘hoax’ was, bedacht door de Chinezen. Hoewel hij dit later ontkende, spreken zijn keuzes voor de leiders van bijvoorbeeld de Environmental Protection Agency (EPA) boekdelen. De leider van het overgangsteam is Myron Ebell, een bekende klimaatontkenner in de VS. Trumps kandidaat als toekomstig hoofd van de organisatie is Scott Pruitt, een medewerker van het Openbaar Ministerie in Oklahoma. Pruitt heeft sterke banden met de fossiele-brandstof-industrie en heeft in het verleden meerdere rechtszaken aangespannen tegen de EPA.

Afgelopen week stonden de Amerikaanse media bol van opgewonden verhalen over een zogenaamde ‘lockdown’ of ‘gagging’ van verschillende federale organisaties die te maken hebben met klimaat en milieu. Dat begon allemaal met een beslissing van Trump op maandag om alle beurzen en contracten van de EPA te bevriezen. Tegelijk droeg hij medewerkers van de EPA op te stoppen met communiceren met het publiek.

Deze twee beslissingen hebben verstrekkende gevolgen: verschillende huidige operaties van de EPA, zoals het testen van waterkwaliteit en het opruimen van giftig afval, komen nu in gevaar. Daarnaast is het opmerkelijk te noemen dat nieuws over wetenschap dat met belastinggeld is betaald, nu niet bij de belastingbetaler terecht komt. Op dinsdag liet Trump aan de EPA weten dat ze hun webpagina over klimaatverandering offline moesten halen, maar kwam daar later op terug.