Trump vs Obama: Is de opmars van schone energie echt onomkeerbaar geworden?

Obama beschrijft het natuurlijk niet zo, maar zijn opiniestuk is natuurlijk een impliciete kritiek op het aankomende energiebeleid van Donald Trump. Concreet wil Trump zijn “many millions of high paying jobs” creëren door wettelijke beperkingen op de ontginning van steenkool en schaliegas op te heffen. Dat zou betekenen dat Obama's inspanningen voor het klimaat voor een groot deel teruggedraaid zullen worden.

Toekomstig Amerikaans president Trump denkt dat hij nog miljoenen jobs met fossiele brandstoffen kan creëren. Maar in Science kondigt Obama in zijn laatste dagen als president aan dat Amerika en de wereld onherroepelijk de overgang naar duurzame energie aan het maken zijn. Wie heeft er gelijk?

De steenkoolindustrie is bovendien nu al de sector waar het meeste jobs verloren gaan. Daar zijn een aantal redenen voor. De economische crisis maakte de vraag naar energie in de wereld (tot voor kort) natuurlijk minder, maar de grootste oorzaak voor de neergang van naar Amerikaanse steenkool is de sterke opkomst van gemakkelijk ontginbaar schaliegas , een andere fossiele brandstof.

Vele experten bestempelen Trump’s jobplan echter als onrealistisch. Volgens het Amerikaans ministerie van Arbeid werkten er aan het einde van 2016 in het totaal 'maar' 631,600 Amerikanen in de olie, steenkool- en gasindustrie. En dit cijfer houdt ook rekening met het aantal jobs die indirect aan de ontginning van fossiele brandstoffen gelinkt zijn.

Nog nooit zoveel investeringen in hernieuwbare energie

Tegelijkertijd is er een nieuwe wereldwijde trend bezig. Fossiele brandstoffen zijn voor alle duidelijkheid nog altijd veruit de meest gehanteerde energiebronnen in Amerika. Maar de economische datawebsite Bloomberg ziet dat de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie sinds vorig jaar al twee keer zo groot zijn dan die in fossiele brandstoffen. Dat zal het aanbod van hernieuwbare energie dus groter maken en de prijzen van andere energiebronnen in Amerika verder drukken. Te meer, omdat zonne- en wind-energie er in de periode 2008-2015 met 54% en 41% goedkoper werden.

Verder zijn de energiebesparende maatregelen ook een niet te onderschatten factor. In 2015 was de Amerikaanse energieconsumptie 2,5% lager dan in 2008, terwijl de economie in die periode met tien percent is gegroeid. En zowel bij die verminderde energieconsumptie als de opmars van hernieuwbare energie is het vooral de private sector die verantwoordelijk is voor deze trends. Hoewel overheidsmaatregelen wel degelijk een stimulerende factor waren, zagen vele bedrijven in dat ze met deze investeringen uiteindelijk geld kunnen uitsparen.

Dat laatste is vooral voor president Obama een aanwijzing dat de opmars van hernieuwbare energie onvermijdelijk is geworden. Hij ziet er een bewijs in dat economische groei mogelijk is zonder nog meer CO2 uit te stoten. Tegelijkertijd waarschuwt hij er ook voor dat de wereld vier procent economische groei zou mislopen als de aarde vier graden Celsius zou opwarmen.