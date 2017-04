Tweetalig zijn is goed voor je brein

Rekening gehouden met hun sociaaleconomische achtergrond was er een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. De tweetalige kinderen scoorden gemiddeld 20 IQ-punten hoger dan de eentaligen. Kinderen worden dus slimmer van tweetalig onderwijs, concludeert Woumans. Ze ontwikkelen meer cognitieve vaardigheden, waarmee ze inzicht krijgen in complexe structuren.

In het onderzoek werden 54 kleuters onder de loep genomen, waarvan de helft tweetalig onderwijs kreeg aangeboden. De kinderen werden getest voordat het tweetalig onderwijs begon, en opnieuw nadat ze het een jaar lang hadden gevolgd. Zo kon hun progressie worden bijgehouden ten opzichte van hoe ze waren begonnen.

Dat een tweetalige opvoeding later ook nog eens profijt oplevert, blijkt uit het onderzoek dat Woumans deed naar ouderen. Het ging om mensen die zich bij het ziekenhuis meldden met Alzheimer. De ouderen die op hun vragenlijst invulden tweetalig te zijn, waren langer cognitief gezond: de eentaligen met Alzheimer waren gemiddeld 70, terwijl de tweetaligen zo’n vier jaar later pas de eerste verschijnselen van de ziekte kregen.

De uitdagingen van tweetaligheid

Tweetaligheid lijkt veel voordelen op te leveren, maar een tweetalige opvoeding is vast niet altijd gemakkelijk. Naast psycholoog Evy Woumans komen er in radioprogramma Nieuws en Co twee ouders aan het woord die hun kind tweetalig opvoeden.