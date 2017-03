Twitterpeilingen zaten ernaast

Normaal gesproken worden peilingen bepaald via een steekproef. Een alternatieve manier is om bij te houden hoe vaak een partij genoemd wordt op Twitter. Wij keken welke methode dit jaar het beste de verkiezingsuitslag voorspelde.

Gister deden wij een vergelijking tussen normale en Twitterpeilingen . Taaltechnoloog Eric Sanders baseert zijn Twitterpeilingen op hoe vaak, over een periode van tien dagen, een partij genoemd is op dit social media platform. Daarentegen neemt Kantar Public (voorheen TNS NIPO), een van de grootste Nederlandse opinieonderzoeksbureaus, steekproeven van een representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking om peilingen te creëren. De grote vraag is nu: welke peilingsmethode voorspelde de verkiezingsuitslag het beste?

De vergelijking

Er kunnen nog kleine verschuivingen plaatsvinden, maar het is wel duidelijk dat Mark Rutte voor de derde keer oprij zichzelf premier van Nederland mag noemen. De peilingen van Kantar Public voorspelden dat de VVD de grootste partij zou worden. Echter kreeg de VVD wel aanzienlijk meer zetels dan deze peilingen aangaven. Daarentegen zat twitter ernaast, want deze methode voorspelde dat de PVV de grote winnaar zou zijn. Kantar Public schatte het aantal zetels voor CDA, D66, SP en GroenLinks heel goed in. Voorspellingen met behulp van het social media platform zaten er vaak toch een paar zetels naast. Ook zijn er niet zoveel kleine partijen in de kamer gekomen als Twitter deed vermoeden. De 'ouderwetse' manier van peilingen doen, met behulp van een steekproef, geeft dus een beter voorspelling van de verkiezingsuitslag. Al met al geeft hoe vaak een politieke partij genoemd wordt op Twitter wel een grove indicátie van hoeveel zetels deze partij zal krijgen.