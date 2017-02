Typ je valentijnsbrief in het handschrift van Charles Darwin

Gisteren, 12 februari, was het Darwin-dag. Ter ere hiervan maakte de Belgische bioloog Ilja Van Braeckel een lettertype waarmee je in Charles Darwins handschrift kun typen. Wij van De Kennis van Nu zijn er dolenthousiast over. Nu kunnen we éindelijk onze valentijnsbrieven schrijven in het handschrift van een van de grootste wetenschappers aller tijden. Wat wil je nog meer?

Volgens Van Braeckel is het lettertype zeer geschikt om er biologie-leerkrachten mee te imponeren of je onderzoekspaper over Nandoe-soorten of sikkelcelanemie een extra touch te geven. Maar met Valentijn in het vooruitzicht weten we zeker dat ook iedereen die de wetenschap en zijn vriend(in) een warm hart toe draagt er een superromantische brief mee kan schrijven.

Let me be your electric meter

I will not run out

Let me be the electric heater

you get cold without

Uit I Wanna Be Yours van Brits ‘punkdichter’ John Cooper Clarke

Het Darwin-lettertype kan je hier gratis downloaden, maar je moet je wel haasten. De WeTransfer-link vervalt na vier dagen. Het is het bestandje DarwinFont.ttf dat je moet hebben. Dubbelklikken of (in het geval van Windows) de rechtermuisknop gebruiken en op 'installeren' klikken moet normalerwijze gesproken volstaan. Als dat achter de rug is, staat het lettertype in al je MS-Office programma’s zoals Word, Powerpoint en (ook superromantisch) Excel.

PS: Voor je het gedicht afgeeft, kun je het natuurlijk altijd eerst aan je grote liefde voordragen. In dat geval krijg je er van ons deze Hongaarse strijkers gratis en voor niets bij!