Vechtende zeekatten in het wild gefilmd

Het vechtgedrag van zeekatten is al vaak bestudeerd in gevangenschap. Voor het eerst hebben onderzoekers een gevecht in het wild op video vastgelegd. Het laat zien dat zeekatten intensief gebruik maken van kleurverandering in hun huid tijdens agressie.

Naast camouflage ook communicatie

Naast camouflage gebruiken de zeekatten hun veranderende huidskleur dus ook om signalen af te geven. Zo was al duidelijk dat ze verkleuren tijdens gevechten, echter is dit alleen nog maar waargenomen bij zeekatten in gevangenschap. Onderzoekers die in Turkije tijdens het duiken een camera bij zich hadden, stuitten per toeval op een parend zeekattenstelletje dat lastig werd gevallen door een ander jaloers zeekattenmannetje.

De onderzoekers bleven filmen en de situatie mondde uit in een gevecht tussen de twee mannetjes. In de video is heel goed te zien dat de huidskleur tijdens het vechten verandert. Ze doen dit om hun tegenstander te intimideren.

