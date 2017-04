Veelbelovend medicijn tegen taaislijmziekte ontdekt

Ongeveer 1500 Nederlanders lijden aan de ziekte cystic fibrosis, beter bekend als taaislijmziekte. Het is een ongeneeslijke, erfelijke aandoening. Mensen met deze ziekte leven vaak niet langer dan veertig jaar. Amerikaanse en Europeaanse onderzoekers presenteerden gisteren in Nature Medicine een veelbelovend nieuw medicijn. Het verlicht symptomen én pakt de aard van het probleem aan. Wetenschapsjournalist Nienke Beintema vertelde erover bij De Ochtend (Radio 1).

Medicijn taaislijmziekte lijkt gevonden

Zoals de naam al doet vermoeden hebben mensen met taaislijmziekte afwijkend slijm. Deze patiënten produceren slijm dat erg stroperig is. Hierover straks meer. Slijm is belangrijk voor de afvoer van afvalstoffen, zoals stof en bacteriën uit de longen. Doordat de afvoer met taaislijm moeizamer gaat, treden er complicaties op in organen waarbij slijmproductie belangrijk is, zoals de longen en het maag-darmkanaal. Daardoor leidt taaislijmziekte tot luchtweginfecties met blijvende beschadigingen en hebben patiënten vaak spijsverteringsproblemen.

Multifunctioneel medicijn De onderzoekers ontdekten een nieuw medicijn dat de voortgang van taaislijmziekte zou kunnen remmen. De veelbelovende stof heet Thymosin α1 (Tα1). Dit is een kunstmatige versie van een lichaamseigen stof dat een rol speelt bij het afweersysteem. ‘Op dit moment zijn er meerdere behandelingen voor taaislijmziekte en is er altijd een combinatie van behandelingsmethodes nodig’, aldus Allan L. Goldstein, hoofdauteur van het onderzoek. Daarnaast verlicht de huidige behandeling alleen de symptomen. Tα1 is een op zichzelf staande therapie, want het werkt ontstekingsremmend én vermindert de genetische mankementen.

Normaal slijm vs taaislijm Zeventig procent van de patiënten met taaislijmziekte hebben een defect gen voor een eiwit dat belangrijk is voor de zout- water-balans Het zogenaamde Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR)-eiwit vormt kanaaltjes in de celwand van slijmproducerende cellen. Als de kanaaltjes goed werken, dan transporteren deze chloride uit de cel. De chloride-ionen nemen water mee naar buiten door een proces genaamd osmose. Het slijm aan de buitenkant van deze cellen blijft zo dunner. Bij mensen met taaislijmziekte functioneren deze kanaaltjes niet goed of worden deze vroegtijdig afgebroken in de cel. Dit leidt tot een verstoring van de zout- water-balans en ontstaat er taai slijm aan de buitenkant van de cellen met alle gevolgen van dien.