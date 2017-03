Verlamde man kan weer zelf eten dankzij breinimplantaat

Een man die vanaf zijn schouders verlamd is, kan weer zelfstandig eten en drinken naar zijn mond brengen. Hij doet dit door middel van sensoren in zijn brein die hersensignalen via een computer naar zijn arm en hand sturen. Het is de eerste keer dat op deze manier de rijk- en grijpbewegingen herstellen bij een verlamd persoon.

De 56-jarige Bill Kochevar raakte acht jaar geleden verlamd door een fietsongeluk. In 2014 plaatsten de medische wetenschappers sensoren in de motorische schors in zijn brein. Zoals de naam van dit hersengebied al doet vermoeden, is het verantwoordelijk voor het uitvoeren van bewegingen. Gedurende vier maanden werden de hersensignalen gemeten als Kochevar aan het bewegen van zijn arm en hand dacht.

Nieuwe verbinding tussen brein en spier Vervolgens plaatsten de medici elektroden op spieren die de hand, pols, arm, elleboog en schouder van de proefpersoon aansturen. Een computer vertaalt nu de hersensignalen naar commando’s voor de elektroden in zijn arm. Hierdoor is Kochevars brein opnieuw verbonden met zijn verlamde spieren.

