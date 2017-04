Verticaal vliegende straaljagers: al zestig jaar geen science-fiction

Het is exact zestig jaar geleden dat het eerste straalvliegtuig ooit verticaal opsteeg én landde. Dat betekent ook dat de mensheid het al zestig jaar kan. Waarom komen we deze coole vliegtuigen dan niet vaker tegen?

Maar om de grootste snelheden en hoogtes te halen gebruiken de vliegtuigen van vandaag natuurlijk straalmotoren. En op 11 april 1957 was de zogenaamde Ryan X-13 Vertijet de eerste die enkel met behulp van straalmotoren de verticale klus voor elkaar kreeg. Daarmee werd toch een verdienstelijke mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis geschreven.

Het was natuurlijk niet de eerste keer dat de mens met een toestel verticaal kon stijgen en dalen. De luchtballon, zeppelin en helikopter waren aan het begin van de 20ste eeuw al een feit. Bovendien was er in 1954 reeds een vliegtuig, de zogenaamde Convair XFY-1 Pogo , dat met behulp van een luchtschroef hetzelfde deed.

“Omdat het simpelweg veel energie-efficiënter en veiliger is,” zegt luchtvaartdeskundige Benno Baksteen . “Vliegtuigen die horizontaal vertrekken krijgen hulp van hun vleugels. Bij een voldoende snelheid heffen ze het toestel op. Een Vertijet is daarentegen helemaal afhankelijk van de motoren om van de grond te komen. Dat vergt heel veel energie en dus ook heel veel brandstof. Daarbij komt dat de landing complex is. Een gewoon vliegtuig is stabiel, ook in de landing, maar een Vertijet staat als het ware op zijn stuwstraal, in labiel evenwicht. Dat vergt bijzonder veel coördinatie van de piloot om zo’n toestel veilig te doen landen.”

De Amerikaanse marine, de eigenaar van de Vertijet, besloot na de eerste testvluchten om te stoppen met de productie van het toestel. Dat klinkt wat vreemd, omdat er geen enkel ongeluk was gebeurd. En in tijden van steeds verder uitbreidende landingsbanen op luchthavens lijkt het op het eerste gezicht juist erg voordelig om dergelijke verticaal opstijgende en landende vliegtuigen te hebben. Kortom, waarom doen vliegtuigen het nog altijd horizontaal?

Waarom ruimteraketten wel verticaal vliegen

Als je die redenering doortrekt lijken ruimteraketten op het eerste gezicht ook maar knullig. Want zij stijgen wel verticaal op en moeten op een bepaalde hoogte diagonaal gaan vliegen. Maar schijn bedriegt. In de ruimte heb je geen lucht die de vleugels van een vliegtuig kunnen opheffen. Bovendien geven vleugels nog eens extra ballast. Daarom is het ook moeilijk om met een vliegtuig horizontaal de ruimte in te vliegen. De spaceshuttles van vroeger (die met meerdere hulpraketten de lucht in werden geschoten) gebruikten hun vleugels ook enkel om te landen. En nog altijd is er geen enkel gevleugeld toestel erin geslaagd om op een volledig horizontale manier zelfstandig de ruimte in te vliegen.

De mensheid heeft kortom goed nagedacht over de vraag wanneer je verticaal of horizontaal moet vliegen. Toch is verticaal opstijgen en dalen bij vliegtuigen (zonder zelf een verticale positie aan te nemen) geen zeldzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de Britse ‘Harrier’ of Amerikaanse F-35B Lightning II-straaljagers. En ondanks alle nadelen is het natuurlijk wél mogelijk om met heel veel geld een privé-Vertijet te bouwen en te besturen. Die moet je vanzelfsprekend ook onder je zwembad verborgen houden voor de buitenwereld. Je kent dat wel.