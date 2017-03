Vluchten nekt dolfijnen en walvissen

Om daar achter te komen, maten de biologen bij tuimelaars, in een bassin, hoeveel kracht het door het water bewegen van de vinnen kost en hoeveel zuurstof ze hierbij verbruiken. Bij normale snelheid verstoken de dolfijnen per slag ongeveer 3,31 joule per kilo lichaamsgewicht. Zwemt de dolfijn op maximale snelheid, dan verdubbelt het energieverbruik.

Herrie wordt noodlottig

Williams en collega’s denken dat de noodzaak om te vluchten voor door mensen gemaakte herrie als het geluid van motoren en sonars van schepen, dolfijnen en walvissen noodlottig kan worden. Als de dieren wegzwemmen van het lawaai, zwemmen ze sneller dan gebruikelijk en raken ze uitgeput. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom walvissen en dolfijnen stranden en op het land sterven.

Terrie Williams et al. Swimming and diving energetics in dolphins: a stroke-by-stroke analysis for predicting the cost of flight responses in wild odontocetes. Journal of Experimental Biology, 15 maart 2017.