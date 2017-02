Voetballende hommels laten hun intelligentie zien

Om aan te tonen dat hommels in staat zijn complexe taken te leren, hebben Britse onderzoekers de beestjes iets heel bijzonders geleerd: voetballen.

Eerdere onderzoeken met hommels toonden al aan dat je de beestjes veel kan leren: ze moesten bijvoorbeeld aan touwtjes trekken om nectar te krijgen. De onderzoekers wilden voor dit onderzoek de hommels een handeling leren die zij met geen mogelijkheid in de natuur konden tegenkomen: voetballen. De beestjes moesten, in ruil voor voedsel, een bal naar een doel rollen.

Drie lesmethodes

De insecten werden op drie manieren onderwezen. Er waren hommels die het goede voorbeeld kregen van een eerder getrainde hommel, of van een nep-hommel. Andere kregen een ‘spookdemonstratie’, waarbij de bal met een magneetje naar het doel bewogen werd. En bij de derde groep lag de bal al in het doel, met in dat doel ook een beloning.

De beestjes die het goede voorbeeld kregen van andere (al dan niet neppe) hommels, leerden de handeling het snelste. Ze verbeterden de handeling zelfs. Waarbij de neppe voorbeeldhommel met zijn neus de bal duwde, gebruikten de nieuwe hommels hun achterpoten.