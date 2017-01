Voor het eerst op beeld: immuuncellen bevechten kanker

Helaas gaat het natuurlijk ook vaak mis. Zo kunnen onze immuuncellen de kankercel(len) niet altijd voldoende bestrijden of herkennen ze de kanker zelfs niet. Naast meer traditionele methoden zoals chemo- en radiotherapie, is de wetenschap daarom ook bezig technieken te ontwikkelen die ons immuunsysteem effectiever tegen kanker kunnen doen laten optreden. Deze immunotherapie ziet er veelbelovend uit, maar nog niet alle vragen over de werking ervan zijn opgelost.

Je zou het misschien niet vermoeden, maar kankercellen kunnen in de beginfase van hun ontwikkeling door de cellen uit ons immuunsysteem opgeruimd worden. Zo kunnen sommige mensen ongemerkt al eens even één of meerdere kankercellen in hun lichaam hebben gehad, zonder daadwerkelijk tumoren te ontwikkelen.

Waar gaan onze immuuncellen in ons lichaam naar toe? Dankzij nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn we in staat om ze voor het eerst met de scanner in de strijd tegen kanker te zien. Niet alleen fascinerend, maar ook belangrijk.

Cellen met een radartje

Voor een van die vragen - met name waar de immuuncellen precies naar toe gaan - is de wetenschap al een stapje verder geraakt. Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Stanford haalden immuuncellen uit de lichamen van een aantal (levende) personen met een agressieve vorm van hersenkanker (glioblastoma genaamd). Deze immuuncellen werden genetisch gemodificeerd zodat ze enerzijds de kankercellen beter zouden herkennen, en anderzijds een eiwit aanmaakten die je met een PET-scanner kunt lokaliseren (het zogenaamde reporter-eiwit).

Om die PET-scanner te kunnen gebruiken moest er wel nog een extra stap genomen worden. Naast de aangepaste immuuncellen moest er ook een zeer lage radioactieve stof in het lichaam van de patiënten gespoten worden. Want het zijn juist de aangepaste reporter-genen in de immuuncellen die veel meer van het stofje in zich opnemen in vergelijking met de genen van andere cellen in het lichaam. Zo maakt dat verschil in stofopname tussen genen in onze cellen het voor de PET-scanner mogelijk om de immuuncellen te volgen.