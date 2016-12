Waar de belletjes in de champagne vandaan komen

‘Door het fermentatieproces in de fles ontstaat er ontzettend veel koolzuur in de fles,’ legt Versluis, hoogleraar fysische en medische akoestiek, uit. Dit geeft een druk van bijna zes atmosfeer. Dat is even veel druk als 60 meter onder water en twee keer zoveel als de druk in de band van een stadsfiets. Het verklaart ook de knal waarmee de kurk van de fles schiet.

Verontreinigd glas

‘Is de kurk van de fles, dan daalt de druk naar atmosferische druk. Het gas wil uit de vloeistof,’ vertelt Versluis. ‘Dat kan via de bovenkant, maar dat is een heel kleine opening.’ Dus zoekt het gas naar andere plekken. Het gas verzamelt in minuscule luchtbelletjes die ingesloten zitten in stofdeeltjes in het glas en vezels van de vaatdoek van de ober (en dus niet in luchtbelletjes in krasjes in het glas). Deze kleine belletjes fungeren als een kern waarop de bellen verder kunnen groeien. Versluis: ‘hoe meer het glas is verontreinigd, hoe meer belletjes je ziet. Soms zitten er twintig plekjes in waar belletjes ontstaan en soms zit er helemaal niks. Dan heb je een heel mooi schoon glas.’

Belletjes wijzen dus op een verontreinigd glas. Dat klinkt niet zo feestelijk. Versluis ziet dat anders. ‘Het is een waar feest om te kijken naar hoe die belletjes ontstaan en hoe het gas uit de vloeistof in de bel terechtkomt,’ zegt hij. Versluis gebruikt hiervoor speciale hogesnelheidscamera’s waarmee hij allerlei bellen en druppels bestudeert.