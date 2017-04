Waarom Tibetanen op grote hoogte kunnen leven

Tibetanen houden het uit in het hooggebergte dankzij een gen dat ze van de Denisovamens erfden. Dat ontdekten wetenschappers die het volledige genoom van 27 Tibetanen in kaart brachten. Ook vonden ze vier nieuwe genetische aanpassingen aan het leven op grote hoogte.

Het leven op extreme hoogte is voor weinig mensen weggelegd. Menig alpinist staakt zijn tocht naar de top wegens hoogteziekte. Tibetanen en de aan hen verwante Sherpa’s hebber hier echter geen last van. Terwijl een Sherpa in staat is zware bagage de berg op te dragen, is voor zijn klant de tocht naar boven al een immense uitdaging. Dat komt doordat het lichaam van Tibetanen perfect is aangepast aan het lage zuurstofgehalte, de hoge blootstelling aan uv-straling, de kou en honger die het leven in de bergen kenmerken.

Op zoek naar de oorsprong van deze bijzondere eigenschappen bepaalde een groep wetenschappers het volledige genoom van 27 Tibetanen. Er is al eerder onderzoek gedaan naar het Tibetanengenoom, maar dat gebruikte kleinere stukjes dna waarvan verwacht werd dat ze een rol spelen in de bijzondere eigenschappen. Onderzoek naar het hele genoom kan resulteren in de vondst van nieuwe interessante stukjes dna.