Dat deden de onderzoekers door bepaalde hormonen te blokkeren en vervolgens te kijken hoe zorgzaam de vissen nog waren. Werd het "liefdeshormoon" isotocine geblokkeerd, dan keken de mannetjes niet meer naar de eitjes om. Maar als de onderzoekers het "agressiehormoon" vasotocine blokkeerden, namen de liefdevolle acties van de vissen richting hun kroost juist toe.

