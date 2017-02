Waarom de ontdekking van mogelijk buitenaards leven nepnieuws is

In de media verschenen berichten dat de NASA mogelijk buitenaards leven heeft ontdekt op de dwergplaneet Ceres en dat dit nieuws gelekt zou zijn. Niets is minder waar. Niet alleen is er geen buitenaards leven te bespeuren, het echte nieuws staat sinds vorige week al uitvoerig op de website van de NASA.

Wat is het echte nieuws dan? Dawn, de ruimtesonde van de NASA vond op dwergplaneet Ceres (zwevend tussen Mars en Jupiter) zogenaamde organische moleculen. Dat zijn chemische verbindingen die ook voorkomen in het leven op aarde en bestaan uit elementen zoals koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof. En het klopt. Organische moleculen zijn een noodzakelijke voorwaarde om over leven te mogen spreken. Maar de NASA gaf zelf al in het persbericht aan dat het hiermee nog geen buitenaards leven heeft ontdekt. Planeetonderzoeker Daphne Stam (TU Delft) doet ook onderzoek naar buitenaards leven en is het hier mee eens. Stam: “De samenstelling van de organische moleculen op Ceres is te eenvoudig om van leven te kunnen spreken. Bovendien is de meest gehanteerde criterium van leven dat het zich voortplant, en dat kunnen deze simpele moleculen helemaal niet. En vloeibaar water, dat voor wetenschappers ook een grote voorwaarde is, blijkt niet in de buurt te zijn.”