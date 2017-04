Waarom de stermol zo bijzonder is

We hadden het laatst al over de naakte molrat met zijn uitzonderlijke eigenschappen. Maar de stermol, overigens niet aan de naakte molrat verwant, doet niet voor de naakte molrat onder. Het diertje komt voor in het oosten van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten en heeft de naam stermol, of sterneusmol, gekregen vanwege zijn stervormige voelorgaan op zijn snoet. Hier de top vijf opmerkelijke eigenschappen van de stermol.

1. Het is het snelst etende zoogdier op aarde De mol leeft zowel ondergronds als in het water en kan zijn ogen nauwelijks gebruiken. Toch is hij in staat zijn prooien (voornamelijk insecten) binnen twee tiende van een seconde te verorberen. Hij identificeert zijn prooi binnen 8 milliseconden. Dit kan hij vanwege zijn extreem efficiënte zenuwstelsel dat zo snel werkt dat de neuronen in zijn zenuwstelsel de maximale snelheid benaderen die neuronen fysiek kunnen bereiken.

2. Hij heeft het meest gevoelige voelorgaan van alle zoogdieren De ‘sterneus’ van de mol, bestaande uit 22 tentakels, gebruikt hij om zich te oriënteren en om voedsel te identificeren. Het orgaan is zo gevoelig dat het onderzoekers nog niet is gelukt om de kleinst mogelijke gevoeligheid van het orgaan te testen. Ze konden dus niet uitvinden bij welke druk het orgaan stopte met het waarnemen van die druk. De gevoeligheid heeft het orgaan te danken aan de vele zenuwvezels die het bevat. Dit zijn er meer dan 100.000. Dit zijn er vijf keer zo veel als dat er in een menselijke hand zitten, terwijl het orgaan een oppervlak heeft kleiner dan een vingertop!

3. Het tastsysteem van de stermol lijkt op ons zichtsysteem Het middelste gedeelte van de ‘sterneus’ oftewel de aanraakfovea, is het meest gevoelige plekje van het orgaan. De fovea is neurologisch gezien bijna hetzelfde georganiseerd als geavanceerde visuele systemen zoals dat van de mens. Net als bij onze ogen positioneert het sterorgaan de fovea in hoog tempo naar de belangrijkste plekken die afgetast moeten worden. Je kan het vergelijken met hoe onze ogen tekst lezen.

4. Zijn hersenen zijn uit te lezen Waar bij veel zoogdieren het lastig is om te zien welk gedeelte van de hersenen welke functie heeft, is dat bij de sterneusmol relatief eenvoudig. Met de juiste kleurstof licht het gedeelte dat de tast waarneemt van zijn ‘sterneus’ op zo’n manier op, dat bijna letterlijk te zien is welk gedeelte van de ‘ster’ wat waarneemt.