Waarom glyfosaat bij de mens niet kankerverwekkend is

Grote beroering bij veel groene bewegingen. De onkruidverdelger glyfosaat veroorzaakt geen kanker of onvruchtbaarheid bij de mens volgens ECHA, het agentschap dat EU-politici advies geeft over de veiligheid van chemicaliën. Met dit oordeel wordt de kans al een stuk groter dat fabrikanten weer een vijftienjarige licentie van de EU krijgen om het onkruidverdelgende middel ongelimiteerd op de markt te brengen. Volgens Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, heeft de ECHA in ieder geval gelijk.

Glyfosaat zit onder andere in Roundup, het product van landbouwmultinational Monsanto. Onterecht of niet ligt deze wel vaker overhoop met de groene beweging. Sinds juli 2016 is de controversiële verkoop van glyfosaat gelimiteerd totdat de EU er een nieuwe goedkeuring voor geeft. En voor die eventuele goedkeuring had de Europese Commissie het wetenschappelijke oordeel van ECHA gevraagd. Het gunstige oordeel van ECHA stuit nu op veel protest bij groene Europarlementariërs, Greenpeace en andere groene NGO’s. Een aantal van hen beschuldigen ECHA van belangenverstrengeling en ondoorzichtige besluitvorming. En een Europese groene NGO beweert dat ECHA tegen het oordeel van “het meest betrouwbare prestigieuze onderzoeksinstituut over kanker” gaat. Dat onderzoeksinstituut, genaamd het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (oftewel IARC) is een instituut dat deel uitmaakt van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie. De IARC had inderdaad eerder gesteld dat glyfosaat een kankerverwekkende stof is. Maar volgens Martin van den Berg moet je altijd kijken hoe instituten hun onderzoeken voeren, voordat je hun conclusies met elkaar gaat vergelijken. Van den Berg: “De IARC onderzocht op basis van verschillende studies hoe schadelijk de feitelijke samenstelling van de stof voor ons DNA is. Aan de hand hiervan rangschikten zij glyfosaat in Groep 2A, de groep van chemicaliën die volgens het agentschap waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor de mens. Maar een IARC-evaluatie beperkt zich vrijwel altijd tot de vraag of een stof wel of niet kanker kan veroorzaken, zonder een uitspraak te doen over de mate van blootstelling bij de mens die hier voor nodig is. Dit is dus ook hier bij glyfosaat gedaan.”

In samenstelling schadelijk, maar alleen in zeer hoge doseringen Naast IARC heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO)) nog een ander instituut dat onderzoek doet naar pesticiden. Dit instituut, de JMPR, onderzocht ook het kankerverwekkende effect van glyfosaat bij de mens. Zij maakte gebruik van dezelfde studies als het IARC en kwam ook tot de conclusie dat glyfosaat kankerverwekkend kan zijn. Maar bij een normale blootstelling aan dit bestrijdingsmiddel, oordeelde het JMPR, bestaat er geen risico voor de mens. “Die drempelwaarde van normale blootstelling is een inschatting aan hoeveel glyfosaat mensen in het dagelijkse leven kunnen worden blootgesteld zonder kanker te krijgen,” zegt Van den Berg. “Die kansberekening houdt rekening met verschillende scenario’s, inclusief de excessen, zoals kinderen die in het gras rollen. Daarbij is het oordeel van de JMPR dat de blootstelling van de mens aan Roundup tenminste een factor honderd lager moet liggen dan waarbij proefmuizen geen tumoren meer kregen. De mens zal dus aan zeer hoge, mogelijk onrealistische, doseringen glyfosaat moeten worden blootgesteld voor tumorvorming optreedt. ”

© Maialasa