Waarom iedereen iets anders ruikt

Reuk is verreweg ons meest complexe zintuig. Met onze ogen kunnen we drie kleuren onderscheiden en we herkennen vijf basissmaken. In onze neusholte zitten wel 500 tot 750 verschillende geurreceptoren waarmee we gecombineerd zo’n 10.000 geuren kunnen ruiken. Geuren vertellen je wat je kunt eten en waar je vanaf moet blijven, maar spelen ook een belangrijke, vaak onbewuste rol in communicatie . Het herkennen en benoemen van die geuren is overigens een pittige opgave. Probeer maar eens sinaasappel, zoethout of honing te ruiken in het bouquet van wijn.

Een groep wetenschappers beschrijft in vakblad eLife een manier waarop het wel kan. Ze maken gebruik van RNA-sequencing, een manier om de basenvolgorde van het RNA is vast te stellen. RNA verzorgt de vertaalstap tussen de genetische informatie op het DNA en de eiwitten die daar wat mee doen. Een geurreceptor is zo’n eiwit en de aanmaak ervan verloopt via een specifieke RNA-code. Door te meten welke codes in welke hoeveelheden voorkomen, konden de onderzoekers de samenstelling van de geurreceptorenmix in de neus van muizen vaststellen.

Het verschilt per persoon wat we precies ruiken. Wat voor de een intens stinkt, doet de ander niets. Dat komt doordat iedereen een eigen genetisch bepaalde mix heeft van geurreceptoren. Daarnaast speelt mogelijk ook het relatieve voorkomen van verschillende typen receptoren een rol. Hoe meer je van een bepaald type hebt, hoe gevoeliger je voor die geur bent, is de gedachte. Hoe dit precies zit, is alleen moeilijk te onderzoeken. Geur wordt bepaald door de receptoren in miljoenen zenuwcellen. Je kunt die moeilijk allemaal individueel onderzoeken en tellen.

Neus voor wijn

Uit het onderzoek blijkt dat muizen van verschillende stammen, een heel verschillende mix van geurreceptoren hebben. Dit is het gevolg van genetische verschillen. Ook blijken muizen hun receptoren af te stemmen op de geuren die ze ruiken. Dat ontdekten de onderzoekers door de geuren van onder meer munt, kruidnagel en fruit aan het drinkwater van muizen toe te voegen. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de betrokken receptoren in de neusholte.

Hoewel dit onderzoek bij muizen is gedaan, denken de onderzoekers dat het ook bij mensen zo zal werken. Eerder onderzoek wijst ook al in die richting. Volgens de onderzoekers kunnen hun bevindingen daarmee helpen om de ontwikkeling van de hersenen (waar vergelijkbare processen optreden) beter te begrijpen. Ook denken ze dat beter begrip van individuele verschillen bruikbaar is bij het maken van medicatie op maat. Bovendien verklaart het misschien waarom de geoefende wijnkenner kan ruiken of hij een Merlot of Cabernet Sauvignon voor z’n neus heeft en of die afkomstig is van de linker- of rechteroever van de Dordogne. Hij heeft letterlijk een neus voor wijn.

