Waarom je misschien beter een andere profielfoto kan gebruiken

Als je een profielfoto voor Linkedin, Facebook of Tinder uitzoekt, kan je beter iemand anders laten kiezen. Dit concluderen onderzoekers aan de universiteit van New South Wales.

Je kan zelf niet goed inschatten wanneer je er competent, aantrekkelijk of betrouwbaar uitziet. Afbeeldingen geselecteerd door anderen zorgen voor positievere beoordelingen dan wanneer je er zelf een kiest. Dit ontdekten Australische onderzoekers in één van de eerste studies naar het keuzeproces van profielfoto’s.

Om erachter te komen of deelnemers in staat waren de perfecte profielfoto voor zichzelf te kiezen, vroegen de onderzoekers ruim honderd studenten om uit twaalf foto’s te kiezen welke ze juist wel en niet zouden gebruiken. Dit voor drie verschillende toepassingen: sociale netwerken, datingsites en op professioneel gebied. Vervolgens moesten deze proefpersonen hetzelfde doen met de foto’s van een andere deelnemer.

‘We maken slechte keuzes bij het kiezen van onze profielfoto en dat heeft invloed op het beeld dat anderen van ons hebben’, aldus onderzoeker White. ‘Dit bepaalt hoe mensen over je denken en welke beslissingen ze op basis daarvan nemen. Bijvoorbeeld of je die ene baan krijgt, mee mag op date of zelfs op welk politiek figuur je stemt’.

Je profielfoto heeft dus een enorme invloed op hoe anderen over je denken. Wanneer je een foto van een gezicht ziet, vorm je binnen een fractie van een seconde een beeld over iemands karakter en persoonlijkheid.

Kiezen voor anderen

Voor jezelf een aantrekkelijke foto uitzoeken blijkt dus lastig. Dat maakt het des te opmerkelijker dat we het voor anderen wel lijken te kunnen. Proefpersonen kozen voor anderen namelijk afbeeldingen waarbij de zichtbare persoonlijkheidskenmerken matchten met de specifieke context. Foto’s voor date-doeleinden benadrukten vooral aantrekkelijke kenmerken en professionele profielfoto’s straalden vooral competentie uit.

Hoe kan het dan dat het voor onszelf niet lukt? Helaas is hier nog geen eenduidig antwoord op. Volgens de onderzoekers moeten we het zoeken in onze neiging om onszelf positiever in te schatten dan anderen. Deze neiging tot zelfverheerlijking zou botsen met ons vermogen om objectief over onszelf te oordelen. Om het onderliggende mechanisme helemaal bloot te leggen, is er volgens de wetenschappers vervolgonderzoek nodig.

