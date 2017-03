Je hoort het vaak meteen wanneer iemand tegen een baby of peuter praat. Sommigen noemen het aanstellerig of overdreven, maar eigenlijk heeft die manier van spreken volgens promovenda Brigitte Keij (Universiteit Utrecht) een zeer nuttige functie. Het beklemtonen van lettergrepen geeft je allerkleinste de kans om zijn of haar taalvermogen te verbeteren. Nieuws en Co (Radio1) sprak met Keij over haar onderzoek.

Baby’s zijn heel gevoelig voor taal. Zelfs in de baarmoeder kunnen ze spraak horen, maar die is uiteraard gefilterd. Ritme en toonhoogte kunnen ze dan al wel duidelijk onderscheiden, maar het begin en einde van woorden nog niet.

Als ouder doe je je geboren kind dus een plezier om met klemtonen je woorden te benadrukken. “Doordat woorden een verschillende klemtoon krijgen, is het gemakkelijker voor kinderen om woorden van elkaar te onderscheiden,” zegt Keij. “Zo kunnen ze een taal gemakkelijker leren.”

Keij vergeleek voor haar onderzoek Nederlands-lerende baby’s met Turks-lerende baby’s. Dat is interessant omdat de klemtonen in het Nederlands vooral aan het begin van een woord worden gelegd en in het Turks meestal op het einde van een woord.

De onderzoekster ontdekte dat baby’s al zeer goed kunnen onderscheiden welke klanken tot het taalsysteem van hun moedertaal horen en welke klanken niet. Ze luisteren heel goed en filteren dan de klemtoonpatronen van de moedertaal uit alle soorten manieren van spraak die ze horen. Ook tonen ze meer aandacht voor de klanken en woorden uit de moedertaal, dan voor talen die ze minder goed herkennen.

Volgens Keij is het ook belangrijk dat ouders in het begin alleen een taal tegen hun kinderen spreken waar ze heel goed in zijn (of dat nu Nederlands of Turks is). Meertaligheid kan, zolang de talen maar op een comfortabele en vlotte manier tegen het kind gesproken worden.