Waarom kinderen tot 14 jaar moeite hebben met oversteken

Overstekende kinderen veroorzaken vaak gevaarlijke situaties in het verkeer. Volgens onderzoekers van de University van Iowa komt dit onder andere doordat kinderen het verkeer niet goed kunnen inschatten. Een simpele strategie zou het gevaar hiervan kunnen verminderen.

Jaarlijks vallen er in Nederland ongeveer 35 verkeersdoden onder kinderen van nul tot veertien jaar. Daarnaast belanden er volgens de registratie ongeveer 685 kinderen in het ziekenhuis. Vooral de groep van tien tot veertienjarigen is kwetsbaar. Deze tieners mogen vaak al alleen van school naar huis fietsen. Maar Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat kinderen tot veertien minder goed zijn in oversteken dan volwassenen. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Kinderen tot en met twaalf veroorzaken virtuele botsingen Door middel van virtual reality (zie video) bestudeerden Amerikaanse wetenschappers het oversteekgedrag van 69 volwassenen en kinderen van zes tot en met veertien jaar. Elke deelnemer zag een stroom auto’s die met veertig km/u voorbij reedt. Vervolgens moesten de proefpersonen twintig keer de virtuele weg oversteken. Tekst loopt door onder video.

Kind steekt virtuele straat over. Credit: Hank Virtual Environments Lab, University of Iowa

De zesjarigen werden in acht procent van de pogingen virtueel aangereden, gevolgd door zes procent voor de achtjarigen en de kinderen van tien werden in vijf procent van de gevallen door de auto geraakt. Zelfs de kinderen van twaalf veroorzaakten een virtueel ongeluk in twee procent van de gevallen. De groep van veertien jaar oud en de volwassenen haalden de overkant in alle gevallen met succes.

Timing en inschatting veroorzaken problemen Wanneer er een stroom auto’s is en je wilt oversteken zijn er twee dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste moet je de juiste ruimte tussen de passerende auto’s kiezen. Daarnaast is het van belang op tijd en in het juiste tempo te lopen, zodat de achterste auto je niet raakt. Een van de redenen dat kinderen tot en met tien jaar vaker een ongeluk veroorzaken is, omdat zij regelmatig een kleiner gat tussen twee passerende auto’s kiezen dan volwassenen. Dit geeft ze natuurlijk minder tijd om veilig tussen de auto’s door te lopen. Daarnaast hebben kinderen tot en met twaalf meer moeite met het timen van hun eerste stap, dus hoe snel zij in beweging komen nadat de eerste auto voorbij gaat. Volgens Jodie Plumert, de hoofdonderzoekster, denken sommige mensen dat kinderen even goed zouden kunnen oversteken als volwassenen, maar toont deze studie aan dat dit zeker niet het geval is.