Waarom ook jij hoogtevrees krijgt van dit glazen zwembad

Met een dikte van 20 centimeter is het glazen zwembad van de Market Square Tower stevig genoeg om niet te breken. Naar verluidt zou het zelfs tegen orkanen bestendig zijn. En toch creëert je brein meteen de illusie dat je gevaar kunt lopen wanneer je zo’n grote diepte onder je voeten ziet. De Kennis van Nu liet vorige donderdag nog zien dat je zelfs in een virtuele omgeving hoogtevrees kunt krijgen.

Hoe komt dit? Volgens universitair docent en GZ-psycholoog Tara Donker van de Vrije Universiteit Amsterdam (die ook in de reportage te zien was) ligt het aan een combinatie van twee factoren. “Ten eerste bestaan er verschillende wegen in ons brein voor informatieverwerking,” zegt Donker. “Als we zaken waarnemen die we met angst associëren, dan wordt de amygdala, een deel binnen in de hersenen, snel actief. Dit hersengebied koppelt informatie van onze zintuigen aan emoties zoals angst. De prefrontale cortex, het voorste deel van ons brein, is wel in staat om emoties te reguleren en te onderdrukken. Maar bij angstgevoelens is dat niet gemakkelijk.”

Ten tweede is ons zicht het zintuig met de meeste invloed op onze hersenen. Donker: “De visuele schors neemt maar liefst een derde van onze hersenen in beslag. Ons gehoor en onze reuk kunnen onze visuele waarneming extra stimuleren. Maar als deze tegenstrijdig zijn met wat je ziet, bijvoorbeeld wanneer je een VR-bril op hebt die je in een totaal andere wereld meeneemt, dan geeft de dominante visuele input in je hersenen uiteindelijk toch de doorslag.”