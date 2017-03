Waarom samenleven de grootste verkiezingszorg van de Nederlander is

De betogingen en rellen die dit weekend ontstonden naar aanleiding van het incident met Turkije maken weer pijnlijk duidelijk dat Nederland in tijden van globalisering niet van het buitenland geïsoleerd is. Het illustreert een vraag die volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2008 bijna onafgebroken de grootste bekommernis van Nederland is: Hoe moeten we in Nederland met elkaar verder samenleven?

“Als we mensen erover bevragen, merken we dat velen zich afvragen of we nog wel kunnen zijn wie we zijn”, zegt Kim Putters, directeur van het SCP. “Het meest recente burgerperspectieven-rapport van het SCP (gepubliceerd eind 2016 red.) laat zien dat 53 procent van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant op gaat met de Nederlandse samenleving. Dat is al minder dan de 61 procent uit onze vorige bevraging, maar toch nog een meerderheid.”

De volgende grafiek uit datzelfde burgerperspectievenrapport laat zien dat de manier waarop we samenleven sinds 2008 bijna onafgebroken de grootste zorg van Nederlandse burgers is. Midden 2013 werd het thema even van de troon gestoten door economische bekommernissen, maar dat probleem lijkt voor vele Nederlanders steeds minder een probleem. En vanaf midden 2015, (vluchtelingencrisis, de terreuraanslagen in Europa) kreeg het thema ‘immigratie en integratie’ dan wel de bovenhand, je kunt het natuurlijk moeilijk los zien van de vraag hoe we met elkaar moeten samenleven.