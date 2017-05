Waarom sommige plaatjes epileptische aanvallen veroorzaken en andere niet

Bij lichtflitsgevoelige epilepsie worden aanvallen veroorzaakt door flikkerende lampen. Met grote gevolgen. Zo zorgde een aflevering van Pokémon ervoor dat 615 Japanse kinderen in het ziekenhuis belandden. Ook sommige afbeeldingen triggeren dit soort episodes, maar het onderliggende mechanisme was tot nu onbekend. Onderzoek van de Dora Hermes, werkzaam aan het UMC, bracht hier verandering in.

De oplossing zoekt ze in gamma oscillaties, een soort hersengolven. Gamma oscillaties onderzoek je met een EEG; een methode waarbij men elektrische activiteit in de hersenen meet met behulp van elektrodes op de hoofdhuid. Hoewel we deze methode al sinds de jaren 80 gebruiken, is er nog onenigheid over wat deze hersengolven nou precies betekenen en wat hun relatie is tot hersenfuncties als denken en waarnemen.

‘Deze oscillaties zijn volgens sommige wetenschappers ontzettend belangrijk en essentieel voor ons bewustzijn’, vertelt Hermes. ‘Anderen zien het juist als een bijproduct van normale hersenactiviteit, net als rook die uit de uitlaat van een auto komt. In dat geval zijn de golven bruikbaar voor diagnostiek, maar spelen ze geen sleutelrol in het functioneren van ons brein.’