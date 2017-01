Waarom vinden we niet-drinkers zo irritant?

Sociaal psycholoog Florien Cramwinckel deed daar onderzoek naar, en kwam erachter dat we ons bedreigd kunnen voelen door het morele gedrag van anderen. Oftewel: als we een ander iets goeds zien doen, krijgen we zelf het gevoel verkeerd bezig te zijn.

‘Kom op, stel je niet aan, neem gewoon een biertje!’ In gezelschap is het niet altijd makkelijk om de alcohol te laten staan. Dat komt niet in de laatste plaats door de negatieve reacties van anderen. Waarom vinden veel mensen het zo vervelend als iemand niet drinkt?

Cramwinckel deed ook een ander experiment, met worst in plaats van bier. En ook daar bleken de reacties op morele weigeraars (in dit geval dus vegetariërs) negatiever dan op degenen die zeiden dat ze worst niet lekker vonden. De proefpersonen vertoonden zelfs een lichamelijke reactie (zoals een hogere hartslag) wanneer ze geconfronteerd werden met de reactie van mensen die uit principe geen worst wilden eten.

Vervelend gevoel

De experimenten laten zien dat we ons al gauw bedreigd kunnen voelen door het goede gedrag van anderen. Waarom is dat? Cramwinckel: ‘Voor de meeste mensen is het heel belangrijk een moreel persoon te zijn. Zo willen we ook graag door anderen worden gezien. Daarom hebben we moeite met situaties waaruit blijkt dat we eigenlijk toch niet zo goed bezig zijn. In jouw ogen is het misschien prima om een biertje te drinken, maar als een ander zegt dat dat gedrag niet door de beugel kan, vind je dat toch vervelend.’

En dat vervelende gevoel willen we niet. Dus in plaats van ons rot te voelen, proberen we de bron van die dreiging in diskrediet te brengen. Dat is één van de redenen waarom niet-drinkers en vegetariërs vaak negatieve reacties krijgen op hun gedrag, aldus de onderzoeker.