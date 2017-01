Waarom voelen vingers warm als ze ‘gewend’ zijn aan de kou?

Het is winter in Nederland. ’s Ochtends op de fiets heeft iedereen zich goed ingepakt en door de lage temperaturen kan morgen de eerste marathon op natuurijs gereden worden. Een goed stel handschoenen is nodig om de kou nog een beetje dragelijk te maken. Doen we dit niet, dan merken we dat na een tijdje onze vingers weer warm aanvoelen. Hoe gaat dat precies in z’n werk? Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, legt het uit.