Wanneer lijdt een baby pijn?

Pijn is moeilijk objectief te meten. Vooral bij pasgeboren kinderen die nog niet communiceren. Onderzoekers hebben een methode gevonden om via het elektrische signaal in de hersenen te bepalen of de baby pijn heeft.

Het is niet voor iedereen makkelijk om aan te geven wanneer je pijn hebt. Hoe heftig is de pijn? Hoe lang houdt de pijn al aan? Het zijn hele normale vragen van een arts, maar een pasgeborenen kan deze niet beantwoorden. Het gevolg hiervan is dat baby’s vaak niet voldoende behandeld worden tegen pijn. Hoe kun je pijn meten bij iemand die niet kan praten? Engelse onderzoekers hebben nu een methode om pijn te herkennen bij baby’s van enkele weken oud. Een elektro-encefalogram (EEG) meet de hersenactiviteit via een aantal op het hoofd geplakte elektrodes. Het elektrische signaal dat de hersenen binnenkomt vanuit een zenuw die pijn geleidt, blijkt een goede representatie te zijn van de pijn.

Patroon van hersengolven Met een EEG maten de onderzoekers de hersengolven van pasgeboren kinderen de hielprik kregen, een pijnlijk prikje. Er was een duidelijk patroon zichtbaar in de EEG wanneer baby’s een pijnprikkel kregen. Bij kinderen die een verdoving hadden gekregen was het gemeten signaal minder sterk. Dit patroon was goed te onderscheiden van niet pijnlijke prikkels, zoals een lichtflits. Bij volwassenen werken vergelijkbare methoden eveneens, bleek uit eerder onderzoek. De pijnscore die ze zichzelf geven komt overeen met wat er in de hersenen gemeten wordt na een pijnprikkel.