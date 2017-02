Wat Hollywoods favoriete vogel over klimaatopwarming vertelt

Je zou het misschien niet zeggen, maar wij weten zeker dat er maar weinig aardbewoners zijn die nog nooit een roodstaartbuizerd hebben horen schreeuwen. Onderzoekers maakten zich aanvankelijk zorgen dat een van Amerika’s meest iconische vogels in aantallen zou slinken. Hoewel dat gelukkig meevalt, lijkt ook deze vogel zich in het land van Trump aan de gevolgen van klimaatverandering aan te passen.

Ok, het beest mag dan geen geschikte kandidaat zijn om de kooi van je gestorven kanarie op te vullen. Maar Hollywood is er echt dol op. Een vogel die je in een Western-woestijn hoort, een arend die over de Amerikaanse bergmeren scheert. Reken maar dat in dat soort van scènes het geluid van de roodstaartbuizerd langs je oorschelp passeert. Ook al mag het uiterlijk van een zee-arend of gouden arend misschien indrukwekkender lijken. Als het op het geluid aankomt snoert Hollywood hen netjes de snavel.

Kijk bijvoorbeeld naar de zogenaamde Grote Arenden in The Hobbit- en The Lord of The Rings-films van regisseur Peter Jackson. Ze zien er als gigantische gouden arenden uit, maar hun geluid is die van… jawel, de roodstaartbuizerd.