Wat is een kater?

Je bent uitgedroogd Alcohol is vochtafdrijvend, dus als je veel drinkt raak je uitgedroogd. Maar dat betekent niet dat uitdroging de kater veroorzaakt, zegt Daan Touw, hoogleraar Klinische Toxicologie.’Dat is een populaire theorie, maar hij is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. En als uitdroging je enige probleem was, zouden een paar glazen water met wat zout en suiker je er wel bovenop helpen. En dat doen ze doorgaans niet.’ Je brein is ontregeld Alcohol imiteert de werking van een neurotransmitter genaamd GABA (ofwel Gamma-aminoboterzuur), die de activiteit in je zenuwstelsel dempt. Daarom word je er zo ontspannen van. Maar zodra alcohol uit je systeem verdwenen is, werkt het kalmerende GABA-systeem minder goed, omdat het, zeg maar, minder gevoelig is geworden voor die demper. Je brein wordt overactief. Resultaat: je gaat trillen, wordt onrustig en slaapt slecht. Bij chronisch alcoholgebruik wordt de balans tussen ‘dempende’ en ‘activerende’ neurotransmitters langdurig verstoord.

Een smaak in je mond alsof er een mus in gestorven is. Een maag die zich uitwringt als een vaatdoekje. En als je niet heel stil blijft liggen explodeert je hoofd. De symptomen van een kater zijn algemeen bekend. Maar hoe het komt dat je je zo beroerd voelt? De wetenschap is er nog niet helemaal uit. Mythes, vermoedens en inzichten uit de katerwetenschap.

Je hebt jezelf vergiftigd

Alcohol, een giftige stof, wordt door je lever omgezet in het nog veel giftigere acetaldehyde. Dat stofje is de usual suspect in de katerwetenschap. Bij matig drinken wordt het acetaldehyde op haar beurt omgezet in een veel onschuldiger azijnzuur. Maar als je teveel drinkt, raakt dat omzettingsproces vertraagd, en hoopt de acetaldehyde op. Waardoor je je beroerd gaat voelen. Het vreemde is alleen: een kater steekt pas zijn kop op als acetaldehyde al uit je bloed verdwenen is. Theorie overboord? Niet meteen, zegt Touw.’Het zou kunnen dat het stofje achterblijft in je cellen. Dan is het niet meer te meten in je bloed, maar zit het nog wel in je systeem. Maar dit is pure speculatie. We weten het niet.’



Je immuunafweer is geactiveerd

Dan is er nog de theorie dat een kater een immuunreactie is. Uit onderzoek blijkt dat tijdens een kater het aantal cytokines in je lichaam piekt. Cytokines zijn kleine boodschappertjes waarmee je immuunsysteem met zichzelf communiceert. Het soort cytokines dat ontstekingsreacties in gang zet, als je griep hebt bijvoorbeeld, is verhoogd aanwezig in katerige lichamen. Het resultaat: zwakte, slaperigheid, hoofdpijn en rillerigheid. En mogelijk ook wat cognitieve haperingen, zoals vergeetachtigheid, stemmingswisselingen en concentratieproblemen.

Gereedschapskist

Dit was nog lang niet het hele verhaal: alcohol heeft veel meer kapotgemaakt. Het heeft je maagwand beschadigd en je spijsvertering door de war geschopt. Het heeft je bloedsuikerspiegel en je dopamineniveau doen kelderen. Het heeft je slaap verstoord. En het heeft je evenwichtsorgaan letterlijk in alcohol gedrenkt, waardoor je nog steeds duizelig bent. Kortom, de man met de hamer heeft in feite een hele gereedschapskist. Daar is niemand tegen opgewassen.

Het goede nieuws is dat er een waterdichte remedie is, waarvan de effectiviteit onomstotelijk is vastgesteld: matigheid.