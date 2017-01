Wat verborgen plantenschatten over onze geschiedenis vertellen

In het onderzoeksinstituut Naturalis bestudeert hoogleraar etnobotanie Tinde van Andel een zeer bijzondere verzameling ‘herbaria’. Dat zijn collecties op papier gedroogdeplanten die vroeger voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt werden. En deze supergrote verzameling uit Naturalis is eeuwen oud en soms nauwelijks bekeken. Nieuws en Co (Radio1) ging op bezoek.

Botanie, ofwel de kennis over planten, is ongetwijfeld een van de oudste wetenschappen op aarde. Of je ze nu als voedsel, medicijn, gif, bouwmateriaal wilt gebruiken, een goede plantenkennis kon je vroeger vooruit helpen in de wereld. Daarom werden plantenboeken ook vaak als zo waardevol aanzien dat ze regelmatig als geschenk aan machtige heersers werden gegeven.

Europese fascinatie voor planten

Je zal het je nu ook misschien niet meer kunnen voorstellen, maar plantkundigen in de Renaissance dachten voor een tijd dat ze zowat alle soorten planten op aarde doodleuk in een boek zouden kunnen stoppen. Maar net zoals op het gebied van kunst en geschiedenis kwam de kennis over planten met de Renaissance in een stroomversnelling.

Door handel en kolonisatie ontdekte men nieuwe waardevolle soorten (zoals de tomaten-, rijst- en aardappelplanten). Machtige lokale heersers (zoals de Medici in Firenze) stelden in Italië hun tuinen met rijke plantencollecties open voor wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen vormde dit het begin van de botanische tuinen, wetenschappers uit heel Europa kwamen in de tuinen les volgen en namen deze kennis terug mee. Papier werd goedkoper, en een uiterst slimme Italiaanse plantengeleerde (ofwel botanicus) Luca Ghini merkte dat op papier geplakte gedroogde planten een bijzonder goede houdbaarheid hebben. Uiteindelijk werden plantencollecties zo groot dat er met losse vellen papier gewerkt ging worden in plaats van boeken.