Wat voor wetten maken politici? Media schenken er amper aandacht aan

Je leest het goed: 78 procent van de wetten die Nederland maakt is voor media niet nieuwswaardig genoeg. Slechts 22 procent wel. En als we nog strenger zijn en kijken hoeveel wetten uitvoerige aandacht krijgen (vijf krantenartikelen of meer) komen we uit op een schamele elf procent.

Tot die conclusie kwamen promovenda Lotte Melenhorst (Universiteit Leiden) en haar collega’s eind 2015, toen ze de krantenberichtgeving voor alle 603 wetten die tijdens drie parlementaire jaren tussen 2006 en 2011 onderzochten. Naast kranten bestaan er natuurlijk ook nog andere massamedia zoals tv en radio, maar er is doorgaans niet veel politiek nieuws dat deze media brengen dat niet in ook al in een krant staat (internet misschien uitgezonderd).

Verder waren het niet alleen de begrotingswetten of zeer technische maatregelen die de dans ontsprongen. Ook maatregelen die direct invloed hadden op het leven van burgers ontliepen het oog van de media, zoals een wet over de re-integratie van zieken op de arbeidsmarkt of een wet over financieringsplannen voor elke scholier uit het middelbare beroepsonderwijs.

Deze bevindingen roepen dus vragen op over democratische rol die de pers zou moet spelen, en het beeld dat pers over politiek geeft. “Vanuit de informatiefunctie die massamedia vervullen binnen de parlementaire democratie is dat zorgelijk,” zegt Melenhorst. “Tijdens verkiezingen zouden burgers in staat moeten zijn om degene die zij de vorige keer verkozen hebben te belonen of straffen voor wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dan is het problematisch als zij weinig tot geen informatie hebben over het gedrag van deze politicus of partij in de context van zoiets fundamenteels als wetgevingsprocessen.”