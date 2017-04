Water uit woestijnlucht

Intuïtief zien veel mensen die woestijn als de droogste plek op aarde. Schijn bedriegt, want de lucht is erg vochtig in deze gebieden. Daarom is beeldend kunstenaar Ap Verheggen naar Mali vertrokken om water uit de lucht te halen met behulp van zonne-energie. Wetenschapsredacteur Gerda Bosman vertelde erover bij Nieuws & Co (Radio 1).

Water maken in de woestijn van Mali

Ap Verheggen is de bedenker van het SunGlacier project. In dit project wil hij extreme warmte en kou samenbrengen door met energie van de zon een ijsgletsjer in de woestijn creëren. Zo ver is het nog niet, maar Verheggen is nu wel, op uitnodiging van Defensie, naar de woestijn vertrokken om het een en ander te testen.

© SunGlacier